Екатеринбургу выделят более 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на Универсиаду-2023

«Пока что проанонсирую бонус, который выделим из федеральной казны Екатеринбургу накануне Универсиады . В следующем году — 193 миллиона рублей на орграсходы, в 2021-м — уже 625 с лишним, в 2022-м — 1,7 млрд», — написал депутат.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады в 2023 году было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.