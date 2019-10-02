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1 октября, источник: ТАСС

Екатеринбургу выделят более 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на Универсиаду-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Екатеринбург получит более 2 млрд рублей на проведение Универсиады-2023 из федерального бюджета. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских в Facebook во вторник.

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Источник: РИА "Новости"

«Пока что проанонсирую бонус, который выделим из федеральной казны Екатеринбургу накануне Универсиады. В следующем году — 193 миллиона рублей на орграсходы, в 2021-м — уже 625 с лишним, в 2022-м — 1,7 млрд», — написал депутат.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады в 2023 году было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец возглавила организационный комитет по подготовке и проведению Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Всего в состав комитета вошел 41 человек.

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