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1 октября, источник: БЕЛТА

Максим Мирный включен в комиссию по делам спортсменов НОК Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный теннисист, олимпийский чемпион Максим Мирный включен в состав комиссии по делам спортсменов НОК Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе комитета.

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Соответствующее решение было принято на заседании Исполкома Национального олимпийского комитета.

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Комиссия по делам спортсменов — общественный, коллегиальный, рекомендательный орган при НОК, создается и действует в соответствии с уставом организации.

Способствует поддержке белорусских спортсменов, завершивших свою карьеру в спорте высших достижений, привлекает атлетов в различные организации, содействует их трудоустройству.

Помимо Максима Мирного в комиссию входят Дмитрий Довгаленок, Максим Синицын, Александр Богданович, Дмитрий Дащинский, Татьяна Дроздовская, Сергей Долидович, Василиса Марзалюк, Роман Петрушенко, Виктория Чайка.

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