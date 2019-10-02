Русский легкоатлет Ивакин отстранен на 4 года. Он был чемпионом России, но не сдал допинг-тесты
Это не закончится никогда.
Это не закончится никогда.
Не успеваем мы отойти от одних скандалов, связанных с допингом, как тут же появляются новые. И ладно бы реально люди попадались на применении запрещенки. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на 4 года прыгуна с шестом Антона Ивакина и горнолыжника Артема Бородайкина.
28-летний Ивакин является чемпионом России 2013 года в помещении, чемпионом мира среди юниоров и Европы среди молодежи.
У Бородайкина на счету победы на юниорском первенстве Австрии, Кубке Южной Америки и других турнирах.
Спортмены нарушили пункт 2.3 Общероссийских антидопинговых правил: отказ спортсмена явиться на взятие пробы или неявка спортсмена на взятие пробы без уважительных причин после получения уведомления в соответствии с правилами или уклонение иным образом спортсмена от взятия пробы.
Этот способ не спасает от проблем, но смягчает позор для нарушителей. Спортсмены вроде и признались своим отказом в допинге, а вроде никто их официально и не поймал. Но даже такие случаи вообще не на руку РУСАДА, которое и так обвиняют во всех косяках. Хотя вряд ли нарушителей это заботит.
Виктория Дмитриева