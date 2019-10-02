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14:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев получил премию ТЭФИ как лучший спортивный ведущий

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Программа «Тотальный футбол» телеканала Матч ТВ получил премию ТЭФИ в номинации «Телевизионный проект о спорте», лучшим спортивным ведущим признали Дмитрия Губерниева, передает корреспондент РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

В номинации «Телевизионный проект о спорте» участвуют проекты, посвященные спортивной тематике, но при этом не являющиеся трансляциями спортивных событий. За победу в этом году боролись «Неизведанная хоккейная Россия» и «Ген победы» — оба проекта также канала Матч ТВ.

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Номинация «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» представляется одной программой или же трансляцией спортивного события. В тройку финалистов вошли Юрий Розанов («Арсенал — Ливерпуль», Матч ТВ), Дмитрий Губерниев («Биатлон, женская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе», Матч ТВ) и Евгений Савин («Чемпионат мира по футболу 2018», Первый канал).

«Не скажу, что это неожиданность. Но, если говорить серьезно, то прекрасным коллегам, с которыми мы боролись, хочу сказать большое спасибо», — сказал Губерниев.

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена фондом «Академия Российского телевидения» 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором ТЭФИ является Комитет индустриальных телевизионных премий.

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