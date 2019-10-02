Губерниев получил премию ТЭФИ как лучший спортивный ведущий

Источник: РИА "Новости"

В номинации «Телевизионный проект о спорте» участвуют проекты, посвященные спортивной тематике, но при этом не являющиеся трансляциями спортивных событий. За победу в этом году боролись «Неизведанная хоккейная Россия» и «Ген победы» — оба проекта также канала Матч ТВ.

Номинация «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» представляется одной программой или же трансляцией спортивного события. В тройку финалистов вошли Юрий Розанов («Арсенал — Ливерпуль», Матч ТВ), Дмитрий Губерниев («Биатлон, женская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе», Матч ТВ) и Евгений Савин («Чемпионат мира по футболу 2018», Первый канал).

«Не скажу, что это неожиданность. Но, если говорить серьезно, то прекрасным коллегам, с которыми мы боролись, хочу сказать большое спасибо», — сказал Губерниев.