WADA подписало меморандумы о развитии нового вида тестирования

Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что WADA сотрудничает с антидопинговыми организациями по всему миру для дальнейшего исследования и внедрения этого метода допинг-контроля. В марте 2019 года был учрежден специальный комитет для контроля хода работы над проектом с прицелом на то, чтобы тестирование засохшей крови применялось на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Сообщается, что WADA уже инвестировало в проект 100 тысяч долларов и подписало меморандумы о взаимопонимании с семью организациями: антидопинговыми агентствами Швейцарии, Австралии, Китая, Японии, США, Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным агентством допинг-тестирования (ITA).

Еще одной задачей проекта является разработка руководства по сбору, транспортировке, анализу и хранению DBS.

«Возможные преимущества DBS очевидны. Он может дополнить существующую глобальную антидопинговую программу, чтобы расширить охват программы тестирования и потенциал для лучшего выявления практики применения допинга. WADA стремится предоставить новые способы защиты “чистого” спорта, которые уменьшают неудобства для спортсменов. Таким образом, возможно, что DBS станет крупным прорывом в глобальном потенциале допинг-тестирования», — сказал старший исполнительный директор WADA Оливье Рабен.