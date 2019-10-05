Лукашенко заявил, что Белоруссии и Украине под силу совместно провести ОИ

Ранее Лукашенко заявил, что страна располагает всеми необходимыми спортивными объектами для проведения летних Олимпийских игр. По его мнению, Белоруссия могла бы объединиться с Россией или Украиной для проведения летней Олимпиады.

«Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Я говорю о предложении президента Украины, который также предлагает нам вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры, двум странам, и провести. Это нам под силу», — сказал Лукашенко в пятницу в Житомире на пленарном заседании форума регионов двух стран.