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4 октября, источник: Спорт РИА Новости

Лукашенко заявил, что Белоруссии и Украине под силу совместно провести ОИ

МИНСК, 4 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика совместно с Украиной могла бы провести Олимпийские игры, по его словам, двум странам «это под силу».

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Источник: Reuters

Ранее Лукашенко заявил, что страна располагает всеми необходимыми спортивными объектами для проведения летних Олимпийских игр. По его мнению, Белоруссия могла бы объединиться с Россией или Украиной для проведения летней Олимпиады.

«Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Я говорю о предложении президента Украины, который также предлагает нам вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры, двум странам, и провести. Это нам под силу», — сказал Лукашенко в пятницу в Житомире на пленарном заседании форума регионов двух стран.

Трансляцию ведет телеканал «112. Украина».

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