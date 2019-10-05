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4 октября, источник: БЕЛТА

WADA начало разработку нового метода антидопингового тестирования

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало разработку нового метода антидопингового тестирования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт агентства.

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Источник: globallookpress.com

Для разработки нового способа тестирования был подписан меморандум о взаимопонимании с семью организациями: МОК, национальные антидопинговые агентства Швейцарии, Италии, США, Японии, Китая и Австралии. WADA инвестировало в проект первые $100 тыс.

Специалисты планируют определять наличие запрещенных препаратов в уже засохшей крови.

Преимущества метода очевидны. Он может внести свой вклад в текущую глобальную антидопинговую программу, дополнив уже существующие анализы мочи и крови. В дальнейшем это может стать прорывом в антидопинговом тестировании.
Исполнительный директор WADA по науке и международному сотрудничеству Оливье Рабин

В планах организации внедрить данный метод тестирования к Олимпиаде-2022.

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