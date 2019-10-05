WADA начало разработку нового метода антидопингового тестирования

Для разработки нового способа тестирования был подписан меморандум о взаимопонимании с семью организациями: МОК, национальные антидопинговые агентства Швейцарии, Италии, США, Японии, Китая и Австралии. WADA инвестировало в проект первые $100 тыс.
Специалисты планируют определять наличие запрещенных препаратов в уже засохшей крови.
Преимущества метода очевидны. Он может внести свой вклад в текущую глобальную антидопинговую программу, дополнив уже существующие анализы мочи и крови. В дальнейшем это может стать прорывом в антидопинговом тестировании.
Исполнительный директор WADA по науке и международному сотрудничеству Оливье Рабин
В планах организации внедрить данный метод тестирования к Олимпиаде-2022.