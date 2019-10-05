WADA начало разработку нового метода антидопингового тестирования

Преимущества метода очевидны. Он может внести свой вклад в текущую глобальную антидопинговую программу, дополнив уже существующие анализы мочи и крови. В дальнейшем это может стать прорывом в антидопинговом тестировании.

Исполнительный директор WADA по науке и международному сотрудничеству Оливье Рабин