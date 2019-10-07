России предрекли пропуск двух Олимпиад из-за допинговых манипуляций

Источник: РИА "Новости"

По словам главы РУСАДА, во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) убеждены, что данные подверглись изменениям неслучайно. «Нельзя сказать, что был перепад напряжения, ударила молния и что-то там стерлось. Такое объяснение точно не сработает», — сказал Ганус.

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По его мнению, последствием для России может стать отстранение от двух Олимпиад — летней в 2020-м и зимней в 2022-м. При этом Ганус призвал действовать «спокойно и рассудительно». Он также подчеркнул, что обвинения WADA не касаются самого РУСАДА, которое не имеет отношения к московской лаборатории. Во всемирном агентстве ждут объяснений от российских спортивных властей, курирующих лабораторию.

О том, что данные московской лаборатории были изменены, в сентябре рассказал председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор. Представитель агентства пообещал дать российской стороне возможность разобраться в случившемся. Британская газета The Telegraph также допустила возможное отстранение России от Олимпиады в Токио. В Международном олимпийском комитете (МОК) этот вопрос не обсуждался.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го. Сведения были предоставлены WADA в июле этого года.