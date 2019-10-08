Путин оценил эффективность Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

«С уверенностью можно сказать, что за прошедшее время федерация убедительно продемонстрировала свою эффективность и огромный организационный, консолидирующий, творческий потенциал, внесла большой, многогранный вклад в развитие в нашей стране адаптивного спорта, способствовала созданию современной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями по здоровью и все эти годы помогает им обрести яркую цель, укрепить веру в свои силы», — говорится в телеграмме.