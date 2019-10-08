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16:00 (мск), источник: ТАСС

Путин оценил эффективность Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в связи с 20-летием образования организации. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

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Источник: AP 2019

«С уверенностью можно сказать, что за прошедшее время федерация убедительно продемонстрировала свою эффективность и огромный организационный, консолидирующий, творческий потенциал, внесла большой, многогранный вклад в развитие в нашей стране адаптивного спорта, способствовала созданию современной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями по здоровью и все эти годы помогает им обрести яркую цель, укрепить веру в свои силы», — говорится в телеграмме.

Путин отметил талант и мужество российских паралимпийцев, их вдохновляющие успехи в разных спортивных дисциплинах и блестящие выступления на авторитетных международных соревнованиях, прежде всего на Паралимпийских играх. Глава государства добавил, что атлеты «своими победами и достижениями прокладывают дорогу другим, дарят им надежду, помогают сделать выбор в пользу спорта и активного образа жизни».

Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата учреждена в 1999 году. В настоящее время федерацию возглавляет пятикратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию Андрей Строкин.

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