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18:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Познер прокомментировал возможное отстранение России от Олимпийских игр

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер высказался о возможном отстранении российских спортсменов от двух ближайших Олимпиад в Токио (2020) и Пекине (2022).

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Источник: Спорт РИА Новости

23 сентября стало известно, что WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили во всемирное агентство в начале 2019 года. При этом WADA требует, чтобы Россия в трехнедельный срок дала ответ по этим обстоятельствам.

Я понимаю, что не все вы поклонники спорта, и поэтому вас, наверное, не очень волнуют результаты наших спортсменов на только что закончившемся чемпионате мира по легкой атлетике, где они завоевали шесть медалей: две золотые, три серебряные, одну бронзовую.

«Много ли это? Ну, это лучше, чем, скажем, в последние годы, но все познается в сравнении. Американцы завоевали 29 медалей, в том числе 14 золотых. Так что все относительно», — написал Познер в своем Instagram.

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Телеведущий заявил, что его очень волнует допуск российской сборной на Олимпиаду, а также то, что «в очередной раз нашим спортсменам пришлось выступать без своего флага и гимна».

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Затем Познер вкратце рассказал о событиях последнего года, связанные с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), а также вспомнил о действиях WADA, которое подозревает Россию в манипулировании данными московской лаборатории.

«Если эти сомнения, эти подозрения подтвердятся, то, как говорит глава РУСАДА Юрий Ганус, наш спорт провалится в пропасть, мы можем быть отстранены от Олимпийских игр и будущих, то есть летних в Японии, и потом зимних в Китае. Это вас волнует?

Все выяснится послезавтра (9 октября). Вас волнует, что в случае подтверждения махинаций весь мир будет показывать пальцем на Россию и говорить, что мы обманщики и что верить нам невозможно? И это, конечно, будет касаться не только спорта.

Это вас волнует? Вот меня это волнует — очень! — написал Познер.

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23 сентября© Ньюстюб
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