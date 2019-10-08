Познер прокомментировал возможное отстранение России от Олимпийских игр

23 сентября стало известно, что WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили во всемирное агентство в начале 2019 года. При этом WADA требует, чтобы Россия в трехнедельный срок дала ответ по этим обстоятельствам.
Я понимаю, что не все вы поклонники спорта, и поэтому вас, наверное, не очень волнуют результаты наших спортсменов на только что закончившемся чемпионате мира по легкой атлетике, где они завоевали шесть медалей: две золотые, три серебряные, одну бронзовую.
«Много ли это? Ну, это лучше, чем, скажем, в последние годы, но все познается в сравнении. Американцы завоевали 29 медалей, в том числе 14 золотых. Так что все относительно», — написал Познер в своем Instagram.
Телеведущий заявил, что его очень волнует допуск российской сборной на Олимпиаду, а также то, что «в очередной раз нашим спортсменам пришлось выступать без своего флага и гимна».
Затем Познер вкратце рассказал о событиях последнего года, связанные с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), а также вспомнил о действиях WADA, которое подозревает Россию в манипулировании данными московской лаборатории.
«Если эти сомнения, эти подозрения подтвердятся, то, как говорит глава РУСАДА Юрий Ганус, наш спорт провалится в пропасть, мы можем быть отстранены от Олимпийских игр и будущих, то есть летних в Японии, и потом зимних в Китае. Это вас волнует?
Все выяснится послезавтра (9 октября). Вас волнует, что в случае подтверждения махинаций весь мир будет показывать пальцем на Россию и говорить, что мы обманщики и что верить нам невозможно? И это, конечно, будет касаться не только спорта.
Это вас волнует? Вот меня это волнует — очень! — написал Познер.