Национальный олимпийский комитет США изменил правила отношений спортсменов и спонсоров

По информации источника, эти небольшие, но значимые изменения внесены в правила Национального олимпийского и паралимпийского комитета США. Ранее организация запрещала спортсменам упоминать о спонсорах публично во время Олимпийских игр.

В то же время остаются в силе требования, в соответствии с которыми спортсмен обязан зарегистрировать своих личных спонсоров в Национальном олимпийском и паралимпийском комитете. Спонсоры же не должны использовать олимпийскую интеллектуальную собственность, символику Игр или создавать впечатление о том, что они имеют отношение к американской национальной сборной.

Председатель Консультативного комитета по делам спортсменов при Национальном олимпийском и паралимпийском комитете США Хань Сяо в интервью газете расценил эти изменения как «действительно позитивные для спортсменов с точки зрения маркетинга». Новые правила, по его мнению, откроют перед спортсменами новые возможности.