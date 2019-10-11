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10 октября, источник: ТАСС

Колобков: Вовлеченность россиян в занятия спортом к 2030 году по плану составит 60%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что к 2030 году планируется вовлечь в занятия спортом до 60% населения страны. Об этом он заявил на форуме «Россия — спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы сегодня открываем нашу деловую программу важной для нас сессии — разработкой стратегии 2030 года и совершенствованием законодательства, эти две задачи были поставлены нам перед предыдущим Советом по спорту, мы уже приступили к этой работе. Мы подходим к завершению стратегии 2020 года с положительными показателями, вовлеченность граждан в занятия спортом, создание условия для людей с ограниченными возможностями здоровья — эти показатели уже практически выполнили. При разработке мы будем ориентироваться на указ президента, все знают, какие задачи поставлены перед нашей отраслью. К 2030 году планируем подойти к границе 60 процентов по показателю вовлеченности граждан в занятия спортом», — сказал Колобков.

Первый форум «Россия — спортивная держава» прошел в 2009 году в Казани по указу президента РФ. Площадками форума в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Ульяновск и другие города. В нынешнем году центром проведения форума в Нижнем Новгороде стал район Стрелки, где расположен стадион, принимавший матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

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