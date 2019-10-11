Колобков: Вовлеченность россиян в занятия спортом к 2030 году по плану составит 60%

«Мы сегодня открываем нашу деловую программу важной для нас сессии — разработкой стратегии 2030 года и совершенствованием законодательства, эти две задачи были поставлены нам перед предыдущим Советом по спорту, мы уже приступили к этой работе. Мы подходим к завершению стратегии 2020 года с положительными показателями, вовлеченность граждан в занятия спортом, создание условия для людей с ограниченными возможностями здоровья — эти показатели уже практически выполнили. При разработке мы будем ориентироваться на указ президента, все знают, какие задачи поставлены перед нашей отраслью. К 2030 году планируем подойти к границе 60 процентов по показателю вовлеченности граждан в занятия спортом», — сказал Колобков.