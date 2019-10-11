Голодец и Колобков вручили благодарности президента РФ победителям Универсиады в Неаполе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/.
Церемония прошла на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.
Российская команда на Универсиаде заняла второе место в медальном зачете, разделив по числу наград первое место с японской сборной. Россияне завоевали 22 золотых, 24 серебряных и 36 бронзовых медалей.
В четверг благодарности получили Кирилл Прокопьев (спортивная гимнастика), Антон Булаев, Эрдэм Цыдыпов, Бэлигто Цынгуев (все — стрельба из лука), Анна Королева (фехтование), Екатерина Селезнева, Алина Алиева, Элина Баруздина, Марина Козлова, Валерия Русина, Ангелина Шкатова (все — художественная гимнастика).
К поздравлениям присоединилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина