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10 октября, источник: ТАСС

Голодец и Колобков вручили благодарности президента РФ победителям Универсиады в Неаполе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Ольга Голодец, министр спорта Павел Колобков и помощник главы государства Игорь Левитин вручили благодарности президента РФ победителям летней Универсиады 2019 года в Неаполе.

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Источник: РИА "Новости"

Церемония прошла на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

Российская команда на Универсиаде заняла второе место в медальном зачете, разделив по числу наград первое место с японской сборной. Россияне завоевали 22 золотых, 24 серебряных и 36 бронзовых медалей.

В четверг благодарности получили Кирилл Прокопьев (спортивная гимнастика), Антон Булаев, Эрдэм Цыдыпов, Бэлигто Цынгуев (все — стрельба из лука), Анна Королева (фехтование), Екатерина Селезнева, Алина Алиева, Элина Баруздина, Марина Козлова, Валерия Русина, Ангелина Шкатова (все — художественная гимнастика).

К поздравлениям присоединилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

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