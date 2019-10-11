Фоторепортажи
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
12А вы помните, как забивали Савин и Денисов? 13 лет победе молодежной сборной России над Португалией
10 октября, источник: ТАСС

Встреча представителей WADA и Минспорта РФ по вопросу базы данных пройдет 23 октября

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Встреча представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Министерства спорта РФ, которая будет посвящена вопросам изменений данных в базе московской лаборатории, пройдет 23 октября. Об этом ТАСС заявила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

WADA 23 сентября инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре, основанием стали изменения в базе данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год, которая была передана в качестве условия восстановления в правах РУСАДА в 2018 году. Российской стороне было дано три недели, чтобы подготовить объяснение данной ситуации. 8 октября министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в адрес WADA направлены объяснения по всем вопросам, связанным с базой данных, а встреча с участием представителей WADA и Министерства спорта России пройдет в 20-х числах октября в Лозанне.

Читайте также
Минспорт предоставил объяснения WADA по поводу данных московской лаборатории

«Заседание комиссии WADA по соответствию и встреча экспертов по вопросу наличия изменений в базе московской лаборатории пройдут в один день — 23 октября. Оба этих мероприятия никак не связаны между собой», — сказала Пахноцкая.

20 сентября 2018 года исполком WADA признал РУСАДА соответствующим кодексу, российская организация была лишена статуса соответствия в 2015 году. Одним из условий восстановления РУСАДА в правах было предоставление российской стороной доступа к базе данных московской лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов, в апреле организация также изъяла 2,2 тыс. допинг-проб московской лаборатории.


WADA получило объяснение от России
Радио Свобода
Читайте также
 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Главная бомба осени в КХЛ. Босса «Магнитки» уволили
Месси назвал лучший гол в карьере
Ученики Тутберидзе лидируют. В Алма-Ате идет турнир памяти Тена
«Манчестер Юнайтед» интересуется игроком «Ростова»
Нам устроили Цусиму. Российские волейболисты проиграли Японии
Моуринью отказал «Лиону», потому что договорился с другим клубом
СКА прервал серию из трех поражений в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь