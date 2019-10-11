Встреча представителей WADA и Минспорта РФ по вопросу базы данных пройдет 23 октября

Источник: РИА "Новости"

WADA 23 сентября инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре, основанием стали изменения в базе данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год, которая была передана в качестве условия восстановления в правах РУСАДА в 2018 году. Российской стороне было дано три недели, чтобы подготовить объяснение данной ситуации. 8 октября министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в адрес WADA направлены объяснения по всем вопросам, связанным с базой данных, а встреча с участием представителей WADA и Министерства спорта России пройдет в 20-х числах октября в Лозанне.

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«Заседание комиссии WADA по соответствию и встреча экспертов по вопросу наличия изменений в базе московской лаборатории пройдут в один день — 23 октября. Оба этих мероприятия никак не связаны между собой», — сказала Пахноцкая.

20 сентября 2018 года исполком WADA признал РУСАДА соответствующим кодексу, российская организация была лишена статуса соответствия в 2015 году. Одним из условий восстановления РУСАДА в правах было предоставление российской стороной доступа к базе данных московской лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов, в апреле организация также изъяла 2,2 тыс. допинг-проб московской лаборатории.