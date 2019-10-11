Путин прибыл в Нижний Новгород, где проведет Совет по спорту и выступит на форуме

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Планируется, что Путин выступит на пленарном заседании форума, основная тема которого — «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом». Форум, учрежденный 10 лет назад, объединяет более трех тысяч участников. На этот раз мероприятие пройдет на стадионе «Нижний Новгород», построенном к чемпионату мира по футболу в числе 12 арен, принимавших матчи турнира. Стадион, расположенный на Стрелке — месте, где река Ока впадает в Волгу, во время чемпионата мира принял шесть матчей.

У президента в Нижнем Новгороде также назначены встречи с руководителями международных спортивных организаций и победителями ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе. Предполагается, что глава государства осмотрит выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы».

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Главным пунктом программы должно стать заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Темой станет «Роль субъектов РФ и муниципальных образований в развитии физической культуры и спорта». На совещании планируется обсудить механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в регионах России, а также вовлечения в систематические занятия физкультурой и спортом к 2024 году 55 процентов населения страны.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, претензии в адрес РФ, связанные с борьбой с допингом, не планируется обсуждать на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта. 23 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу этой международной организации из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории. WADA дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения данной ситуации. В начале октября соответствующее письмо было направлено российской стороной в адрес WADA. Ответы были даны по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчета по расследованию.