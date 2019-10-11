Путин: Россия заинтересована в честности и чистоте спорта

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Глава государства, выступая на форуме «Россия — спортивная держава», подчеркнул, что рад приветствовать в России лидеров мирового спортивного сообщества, руководителей международных спортивных организаций и выдающихся спортсменов — «всех наших коллег, которые также, как и мы, заинтересованы в успешном, уверенном развитии спорта, в сохранении его гуманистического потенциала и базовых принципов доступности, равенства, честной и чистой борьбы».

«Дальнейшее продвижение великих, объединяющих мир спортивных ценностей — одна из ключевых задач нашей большой, многонациональной спортивной семьи. И решать ее надо сообща, опираясь на проверенные временем нормы и правила, уважая и слыша друг друга, выстраивая конструктивный, доброжелательный диалог», — уверен российский лидер. По его словам, форум «Россия — спортивная держава» «призван обеспечить именно такой подход к общему большому, если не сказать, великому делу».

Путин напомнил, что в нынешнем году исполняется 10 лет с момента проведения первого такого форума, но его формат по-прежнему актуален. «Возможности свободного обмена информацией и открытость дискуссионных площадок приобретают все большую и большую значимость, актуальность», — полагает президент.

Путин считает важным развитие новых спортивных форматов. Среди таковых он назвал игры СНГ и БРИКС, которые пройдут в 2020 году в России.

Глава государства отметил, что «спорт уже давно стал неотъемлемой частью жизни общества, и именно общество определяет векторы его развития, его глобальную повестку, в том числе предлагает в международный календарь официальных спортивных событий новые виды спорта и новые соревновательные форматы — те, что действительно интересны людям, стимулируют их систематически заниматься спортом, вести активный, здоровый образ жизни».