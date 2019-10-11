Путин: Россия заинтересована в честности и чистоте спорта
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности РФ в честной борьбе в спорте.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности РФ в честной борьбе в спорте.
Глава государства, выступая на форуме «Россия — спортивная держава», подчеркнул, что рад приветствовать в России лидеров мирового спортивного сообщества, руководителей международных спортивных организаций и выдающихся спортсменов — «всех наших коллег, которые также, как и мы, заинтересованы в успешном, уверенном развитии спорта, в сохранении его гуманистического потенциала и базовых принципов доступности, равенства, честной и чистой борьбы».
«Дальнейшее продвижение великих, объединяющих мир спортивных ценностей — одна из ключевых задач нашей большой, многонациональной спортивной семьи. И решать ее надо сообща, опираясь на проверенные временем нормы и правила, уважая и слыша друг друга, выстраивая конструктивный, доброжелательный диалог», — уверен российский лидер. По его словам, форум «Россия — спортивная держава» «призван обеспечить именно такой подход к общему большому, если не сказать, великому делу».
Путин напомнил, что в нынешнем году исполняется 10 лет с момента проведения первого такого форума, но его формат
Путин считает важным развитие новых спортивных форматов. Среди таковых он назвал игры СНГ и БРИКС, которые пройдут в 2020 году в России.
Глава государства отметил, что «спорт уже давно стал неотъемлемой частью жизни общества, и именно общество определяет векторы его развития, его глобальную повестку, в том числе предлагает в международный календарь официальных спортивных событий новые виды спорта и новые соревновательные форматы — те, что действительно интересны людям, стимулируют их систематически заниматься спортом, вести активный, здоровый образ жизни».
«Россия уже инициировала поведение Игр стран Содружества Независимых Государств, первые игры пройдут в Казани в августе 2020 года, также мы поддержали идею организации спортивных игр БРИКС, они тоже состоятся в следующем году в нашем городе Челябинске», — сказал российский лидер. По его оценке, «хорошие перспективы и у открытых спортивных соревнований в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза». «Мы рады, что тесное взаимодействие с партнерами по этим авторитетным международным площадкам включают также и сферу спорта. Все наши предложения были приняты если не на ура, то с большим энтузиазмом», — заметил Путин.