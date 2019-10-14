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14:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент ОКР обсудил c АНОК адаптацию атлетов после завершения карьеры

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков провел заседание комиссии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) по культуре и образованию, на котором обсуждалась проблема адаптации спортсменов после завершения карьеры, сообщается на официальном сайте ОКР.

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Источник: РИА "Новости"

Заседание состоялось в Дохе, где проходят первые Всемирные пляжные игры. Члены комиссии, председателем которой является Поздняков, рассмотрели вопросы повышения эффективности и доступности олимпийского образования и продвижения идей олимпизма через культуру и спорт.

«Я очень рад, что нам также удалось затронуть тему сотрудничества с университетами и возможности предоставлять студентам стипендии — это большой шаг в развитии олимпизма в международном масштабе. Кроме того, мы уделили особое внимание вопросам, касающимся разработки программы адаптации и дальнейшего развития спортсменов после завершения карьеры», — отметил глава ОКР.

В сообщении также отмечается, что на заседании комиссии были подведены итоги работы за прошедший период и намечены планы на 2020 год, «который обещает быть богатым на интересные события и яркие мероприятия».

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