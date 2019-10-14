Президент ОКР обсудил c АНОК адаптацию атлетов после завершения карьеры

Источник: РИА "Новости"

Заседание состоялось в Дохе, где проходят первые Всемирные пляжные игры. Члены комиссии, председателем которой является Поздняков, рассмотрели вопросы повышения эффективности и доступности олимпийского образования и продвижения идей олимпизма через культуру и спорт.

«Я очень рад, что нам также удалось затронуть тему сотрудничества с университетами и возможности предоставлять студентам стипендии — это большой шаг в развитии олимпизма в международном масштабе. Кроме того, мы уделили особое внимание вопросам, касающимся разработки программы адаптации и дальнейшего развития спортсменов после завершения карьеры», — отметил глава ОКР.