Уразов назначен гендиректором Российского студенческого спортивного союза

«Максим Уразов назначен генеральным директором Российского студенческого спортивного союза, — говорится в заявлении пресс-службы. — Эту деятельность Уразов совместит с работой в оргкомитете предстоящих крупных событий, которые будут проходить в Красноярском крае».
Зимняя Универсиада в Красноярске прошла с 2 по 12 марта. Победителем общекомандного зачета стала сборная России, завоевавшая 112 медалей — 41 золотую, 39 серебряных, 32 бронзовых. На втором месте команда Южной Кореи (6−4−4), на третьем — сборная Японии (5−4−4).