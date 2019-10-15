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13:33 (мск), источник: ТАСС

Уразов назначен гендиректором Российского студенческого спортивного союза

ТАСС, 15 октября. Руководитель дирекции Универсиады-2019 в Красноярске Максим Уразов назначен на пост генерального директора Российского студенческого спортивного союза. Об этом сообщает пресс-служба Универсиады в своем Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

«Максим Уразов назначен генеральным директором Российского студенческого спортивного союза, — говорится в заявлении пресс-службы. — Эту деятельность Уразов совместит с работой в оргкомитете предстоящих крупных событий, которые будут проходить в Красноярском крае».

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Зимняя Универсиада в Красноярске прошла с 2 по 12 марта. Победителем общекомандного зачета стала сборная России, завоевавшая 112 медалей — 41 золотую, 39 серебряных, 32 бронзовых. На втором месте команда Южной Кореи (6−4−4), на третьем — сборная Японии (5−4−4).

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