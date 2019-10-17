Вручение государственных наград прошло в Министерстве спорта РФ

Источник: РИА "Новости"

Награды вручал министр спорта РФ Павел Колобков.

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Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награждена президент общероссийской общественной организации «Российский союз спортсменов» Галина Горохова. Орденом Почета были награждены президент Федерации хоккея с мячом Москвы Борис Скрынник и главный консультант управления сборных команд Федерации хоккея России Игорь Тузик. Орденом Дружбы были награждены старший тренер по художественной гимнастики спортивной школы «Юность Москвы» Елена Карпушенко и инструктор сборной России по гандболу Анна Седойкина.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была вручена Юлии Ленде, старшим тренерам сборной России по фристайлу Леониду Мехрякову и Александру Понгильскому. Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» было присвоено президенту Ассоциации мини-футбола России Эмилю Алиеву, профессору Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Галине Барчуковой, заместителю директора центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой Елене Бояршиновой, заместителю директора спортивной школы по синхронному плаванию «Московское городское физкультурно-спортивное объединение» Татьяне Галковой, старшему специалисту сборной команды «Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» Софье Киташевой, президенту Профессиональной футбольной лиги Андрею Соколову, члену президиума Ассоциации киокусинкай России Александру Танюшкину, председателю Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов Олегу Шабуневичу.

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Почетные грамоты и благодарности

Почетная грамота президента Российской Федерации была вручена директору государственного училища олимпийского резерва г. Бронницы Сергею Верлину, заместителю директора государственного училища олимпийского резерва г. Бронницы Елене Зайцевой, советнику министра спорта Российской Федерации Татьяне Ковалевой, заместителю директора учебно-тренировочного центра «Новогорск» Ольге Сычевой, тренеру сборной России по фристайлу Виктору Хорошилову, заместителю директора учебно-тренировочного центра «Новогорск» Виктору Чарыкову, советнику отдела департамента науки и образования Минспорта РФ Татьяне Щупловой.