Колобков провел встречу с министром иностранных дел Венгрии

Источник: РИА "Новости"

Во встрече принимали участие также посол Венгрии в РФ Норберт Конкой, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и другие официальные лица. Стороны обсудили взаимодействие стран в спортивной сфере, в частности возможность подписания в ближайшее время меморандума о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Был затронуты вопросы популяризации текбола (смесь футбола и настольного тенниса) в России и самбо в Венгрии, проведения российско-венгерских спортивных мероприятий, а также расширения сотрудничества венгерских и российских клубов и ассоциаций.

«У нас с вами сложились очень хорошие, плотные взаимоотношения в рамках российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Мы приняли решение о создании двусторонней рабочей группы по физической культуре и спорту. Вчера наши коллеги встречались в Новогорске и провели второе заседание рабочей группы, обсуждались вопросы, связанные с прошедшими Всемирными городскими играми в Будапеште в 2019 году, возможностью проведения одного из этапов ралли “Шелковый путь” на территории Венгрии, а также вопросы спортивного резерва, работы центра изучения спортивного питания Университета физического воспитания Венгрии и другие», — сказал Колобков.

Также Колобков отметил, что по сравнению с 2018 годом количество российских спортсменов, участвовавших в спортивных мероприятиях в Венгрии, выросло и составило около 2,5 тысячи человек. «Это, прежде всего, связано с тем, что Венгрия становится центром проведения спортивных соревнований, создаются условия для спортсменов», — добавил он.