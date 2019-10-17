Колобков провел встречу с министром иностранных дел Венгрии
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков обсудил ряд вопросов с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом в среду сообщила
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков обсудил ряд вопросов с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом в среду сообщила
Во встрече принимали участие также посол Венгрии в РФ Норберт Конкой, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и другие официальные лица. Стороны обсудили взаимодействие стран в спортивной сфере, в частности возможность подписания в ближайшее время меморандума о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Был затронуты вопросы популяризации текбола (смесь футбола и настольного тенниса) в России и самбо в Венгрии, проведения
«У нас с вами сложились очень хорошие, плотные взаимоотношения в рамках
Также Колобков отметил, что по сравнению с 2018 годом количество российских спортсменов, участвовавших в спортивных мероприятиях в Венгрии, выросло и составило около 2,5 тысячи человек. «Это, прежде всего, связано с тем, что Венгрия становится центром проведения спортивных соревнований, создаются условия для спортсменов», — добавил он.
В заключение встречи Сийярто поздравил сборную России по футболу с выходом на Евро-2020.