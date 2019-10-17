Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ

Источник: РИА "Новости"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 23 сентября инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории, которая была передана WADA в первой половине 2019 года. Во вторник газета The New York Times опубликовала заявление Гануса о том, что люди, близкие к российским властям, якобы подменили данные базы московской антидопинговой лаборатории, что стало причиной претензий WADA к РУСАДА.

«Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания, — сказал Колобков, комментируя заявление Гануса. — Выдвигая их, можно втянуть спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины».

«Мы работаем в сотрудничестве с международными организациями — Всемирным антидопинговым агентством, Международным олимпийским комитетом (МОК) и спортивными федерациями — и будем продолжать эту линию», — добавил министр.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года. При этом российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории. Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных.