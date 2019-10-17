«Все доказано»: глава РУСАДА заявил о махинациях в московской лаборатории

Источник: РИА "Новости"

В конце сентября WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили во всемирное агентство в начале 2019 года. WADA требует, чтобы Россия в трехнедельный срок дала ответ по этим обстоятельствам.

«Во-первых, РУСАДА получило от WADA такой же пакет документов, который отправили министру спорта Павлу Колобкову. Во-вторых, существует определенная внутренняя информация. Это проистекает даже из тех требований, которые предъявили России. Речь идет о тысячах разрозненных изменений, это не одна потерявшаяся проба. Все было сделано системно и организованно», — пояснил Ганус в интервью RT.

По словам главы РУСАДА, Джонатан Тэйлор, занимающий пост председателя комитета WADA по соответствию, заявил, что изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории были внесены вручную.