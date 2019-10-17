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16:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Все доказано»: глава РУСАДА заявил о махинациях в московской лаборатории

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о многочисленных махинациях с допинг-пробами и записями в базе данных в московской антидопинговой лаборатории.

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Источник: РИА "Новости"

В конце сентября WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили во всемирное агентство в начале 2019 года. WADA требует, чтобы Россия в трехнедельный срок дала ответ по этим обстоятельствам.

«Во-первых, РУСАДА получило от WADA такой же пакет документов, который отправили министру спорта Павлу Колобкову. Во-вторых, существует определенная внутренняя информация. Это проистекает даже из тех требований, которые предъявили России. Речь идет о тысячах разрозненных изменений, это не одна потерявшаяся проба. Все было сделано системно и организованно», — пояснил Ганус в интервью RT.

По словам главы РУСАДА, Джонатан Тэйлор, занимающий пост председателя комитета WADA по соответствию, заявил, что изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории были внесены вручную.

«Все уже доказано. Теперь от нас ждут разумных объяснений. Если они будут даны… Хотя я с трудом представляю, как они могут быть даны, если честно», — признал Ганус.

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