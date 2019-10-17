«Все доказано»: глава РУСАДА заявил о махинациях в московской лаборатории
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о многочисленных махинациях с
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о многочисленных махинациях с
В конце сентября WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили во всемирное агентство в начале 2019 года. WADA требует, чтобы Россия в трехнедельный срок дала ответ по этим обстоятельствам.
«Во-первых, РУСАДА получило от WADA такой же пакет документов, который отправили министру спорта Павлу Колобкову.
По словам главы РУСАДА, Джонатан Тэйлор, занимающий пост председателя комитета WADA по соответствию, заявил, что изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории были внесены вручную.
«Все уже доказано. Теперь от нас ждут разумных объяснений. Если они будут даны… Хотя я с трудом представляю, как они могут быть даны, если честно», — признал Ганус.