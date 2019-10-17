Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах

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Изначально эти состязания должны были пройти в Токио, однако на днях Международный олимпийский комитет заявил о переносе стартов в Саппоро. Средняя температура в городе ниже, чем в столице, и спортсменам не придется страдать от сильной жары. Такое решение возмутило Коикэ, которая напомнила, что на подготовку соревнований затрачено много сил и денег.

Если нужно прохладное место, я хочу услышать предложения, почему бы не провести их на северных территориях. Губернатор Токио Юрико Коикэ

Олимпиада в Токио пройдет 24 июля — 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры начнутся 25 августа и закончатся 6 сентября.

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По итогам Второй мировой войны СССР официально вернул себе территории, аннексированные Японией у Российской империи после войны 1904−1905 годов (Южный Сахалин и — временно — Квантунскую область с Порт-Артуром и Дальним), а также основную группу Курильских островов, уступленную Токио в 1875 году, и их южную часть, включая Кунашир, Итуруп и Шикотан, закрепленную за Японией Симодским договором 1855 года.