Фоторепортажи
9Россия разгромила Шотландию в Лужниках
34«Авангард» одержал третью победу подряд над СКА
18:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Губернатор Токио Юрико Коикэ предложила провести марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде-2020 на Курильских островах, сообщает Kyodo.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Изначально эти состязания должны были пройти в Токио, однако на днях Международный олимпийский комитет заявил о переносе стартов в Саппоро. Средняя температура в городе ниже, чем в столице, и спортсменам не придется страдать от сильной жары. Такое решение возмутило Коикэ, которая напомнила, что на подготовку соревнований затрачено много сил и денег.

Если нужно прохладное место, я хочу услышать предложения, почему бы не провести их на северных территориях.
Губернатор Токио Юрико Коикэ

Олимпиада в Токио пройдет 24 июля — 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры начнутся 25 августа и закончатся 6 сентября.

Читайте также
Как изменился Токио за год до Игр-2020

По итогам Второй мировой войны СССР официально вернул себе территории, аннексированные Японией у Российской империи после войны 1904−1905 годов (Южный Сахалин и — временно — Квантунскую область с Порт-Артуром и Дальним), а также основную группу Курильских островов, уступленную Токио в 1875 году, и их южную часть, включая Кунашир, Итуруп и Шикотан, закрепленную за Японией Симодским договором 1855 года.

Япония не признает потерю Южных Курил и называет их «северными территориями». Возврат островов — основное требование Токио для заключения мирного договора с Москвой.

Курильский вопрос
11 сентябряПравительство Японии в полном составе ушло в отставку
5 сентябряАбэ — Путину: Владимир, давай заключим мирный договор
5 сентябряАбэ рассказал о деятельности Японии на Курилах
 Губерниев прокомментировал информацию о смене гражданства Подчуфаровой
Черчесов рассказал о вызове Кокорина и Мамаева в сборную России
Дзюба и «Интер»: насколько все это серьезно?
Умер двукратный призер Олимпиады в составе сборной СССР
Такого женского фигурного катания в России еще не было никогда
Почему зарплаты игроков КХЛ не должны вызывать возмущение
«Барселона» отказалась провести матч с «Реалом» в Мадриде
«Аяксу» запретили продавать билеты на следующий матч еврокубков
Майк Тайсон дал урок бокса и пошутил о возвращении на ринг
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь