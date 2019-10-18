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11:53 (мск), источник: РИА Новости

Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Посольство России в Японии отреагировало на предложение губернатора Токио Юрико Коикэ провести олимпийские состязания на Курилах.

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Ранее Международный олимпийский комитет заявил о переносе марафонского забега и соревнований по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро из-за более прохладного климата в регионе.

Это возмутило Коикэ, которая напомнила, что на подготовку уже потрачено много средств. Она также поинтересовалась, почему бы не провести Олимпиаду «на северных территориях», ведь там еще более комфортная температура. Северными территориями японские власти называют южные Курильские острова.

«Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские южные Курилы к ним не относятся. Спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных «шуток», — отреагировали в российской дипмиссии.

После Второй мировой войны Курилы вошли в состав СССР, однако Токио по-прежнему считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи оккупированной частью своей страны. Этот спор более полувека мешает Москве и Токио заключить мирный договор.

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