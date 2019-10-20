Встреча российских экспертов и WADA по теме изменений в базе данных лаборатории перенесена

Предполагалось, что встреча пройдет 23 октября в Лозанне. На ней эксперты должны были обсудить ответ, который российская сторона предоставила WADA 8 октября. В нем содержались объяснения по всем вопросам, связанным с выявленными в базе данных лаборатории изменениями.

«Как вы знаете, российский ответ пришел на прошлой неделе, он рассматривается экспертами, — сказал Тейлор. — Встреча должна была состояться на следующей неделе, но была отложена. Им нужно больше времени, чтобы разобраться с информацией, которую они получили. Они хотят проанализировать ее должным образом».

Собеседник агентства подчеркнул, что эта встреча влияет и на срок проведения заседания комитета по соответствию, на котором должна быть выработана рекомендация исполкому WADA по вопросу целесообразности применения санкций к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

«Это означает, что сейчас мы ждем, когда они скажут нам, сколько времени это займет. Даты я не знаю, ее мне должны сказать эксперты. Я жду, когда они мне скажут: “Мы думаем, что сможем провести встречу с российскими экспертами тогда-то, через два дня после нее мы вам доложим”. Боюсь, это означает, что нам остается только ждать», — добавил он.

История вопроса

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. При этом перед российской стороной был поставлен ряд условий. Она должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.

Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. Сейчас в этом возникли сомнения, что заставило WADA инициировать рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА международному кодексу.