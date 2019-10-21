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11:34 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА сможет тестировать спортсменов даже в случае лишения соответствия кодексу WADA

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сможет продолжать тестирование спортсменов даже в том случае, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишит РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Источник: РИА "Новости"

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. Российской стороне было дано три недели, чтобы объяснить причины их появления, и 8 октября соответствующее письмо было отправлено.

«У WADA нет никаких претензий к работе Российского антидопингового агентства, мы не имеем никакого отношения к случаям возможных манипуляций с данными лаборатории, — отметила Пахноцкая. — Поэтому даже в случае лишения статуса соответствия мы продолжим работу по тестированию спортсменов».

Регулярное допинг-тестирование российских спортсменов является непременным условием их участия в международных соревнованиях.

Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор ранее сообщил ТАСС, что рассмотрение вопроса целесообразности применения санкций в отношении Российского антидопингового агентства может быть принято на внеочередном исполкоме WADA, заседание которого пройдет уже после 7 ноября, при новом президенте организации.

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