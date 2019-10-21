РУСАДА сможет тестировать спортсменов даже в случае лишения соответствия кодексу WADA

Источник: РИА "Новости"

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. Российской стороне было дано три недели, чтобы объяснить причины их появления, и 8 октября соответствующее письмо было отправлено.

«У WADA нет никаких претензий к работе Российского антидопингового агентства, мы не имеем никакого отношения к случаям возможных манипуляций с данными лаборатории, — отметила Пахноцкая. — Поэтому даже в случае лишения статуса соответствия мы продолжим работу по тестированию спортсменов».

Регулярное допинг-тестирование российских спортсменов является непременным условием их участия в международных соревнованиях.