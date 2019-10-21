Выставка паралимпийского спорта открыта в Госдуме

Организаторами выставки стали комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи совместно с Паралимпийским комитетом России (ПКР).

Экспозиции выставки — награды, архивные фото- и видеоматериалы, которые расскажут истории становления и развития Паралимпийского движения в стране, выступления сборных команд России на летних и зимних Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, проведения крупнейших международных соревнований в России и главной спортивной награды Паралимпийского комитета России — премии «Возвращение в жизнь».

Гости смогут увидеть медали Паралимпийских игр, наградную и памятную атрибутику, Кубки мира и Европы, элементы спортивной экипировки. Помимо музейных экспонатов, Паралимпийский комитет России представил фотографии выдающихся спортсменов и наиболее значимых моментов в истории российского паралимпийского движения.