Фоторепортажи
11Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания
20Николь — супруга русского хоккеиста Ильи Ковальчука
13:22 (мск), источник: ТАСС

Рожков: Ситуация со статусом РУСАДА не влияет на Паралимпийский комитет России

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Ситуация со статутом Российского антидопингового агентства (РУСАДА) никак не влияет на Паралимпийский комитет России (ПКР). Об этом журналистам заявил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Эти вопросы никак не обсуждаются с Международным паралимпийским комитетом. Ни МПК, ни Паралимпийский комитет России не в курсе, что там происходит. Мы двигаемся в том направлении, которое есть», — сказал Рожков.

23 сентября исполком Всемирного антидопингового (WADA) инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. Российской стороне было дано три недели, чтобы объяснить причины их появления, 8 октября соответствующее письмо было отправлено.

Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор ранее сообщил ТАСС, что рассмотрение вопроса целесообразности применения санкций в отношении Российского антидопингового агентства может состояться на внеочередном заседании исполкома WADA, которое пройдет после 7 ноября, при новом президенте организации.

 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Семин поблагодарил главного тренера «Ювентуса» за комплимент
Первый канал покажет чемпионский бой Ковалев — Альварес
Криштиану Роналду номинирован на приз «Золотой мяч»
Назван состав сборной России на финал Кубка Дэвиса в Мадриде
Российский боксер обратился к украинцу после победы нокаутом
«Автомобилист» продлил серию поражений в КХЛ, уступив «Ак Барсу»
Назначен новый старший тренер ярославского «Локомотива»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь