Рожков: Ситуация со статусом РУСАДА не влияет на Паралимпийский комитет России

Источник: РИА "Новости"

«Эти вопросы никак не обсуждаются с Международным паралимпийским комитетом. Ни МПК, ни Паралимпийский комитет России не в курсе, что там происходит. Мы двигаемся в том направлении, которое есть», — сказал Рожков.

23 сентября исполком Всемирного антидопингового (WADA) инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. Российской стороне было дано три недели, чтобы объяснить причины их появления, 8 октября соответствующее письмо было отправлено.