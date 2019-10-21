«Готовимся принять максимум сборных и спортсменов». В Токио ждут всех

Источник: AP 2019

— У вас уже прошла серия тестовых соревнований, уже понятно, какие из них пользовались наибольшим вниманием у болельщиков?

— На самом деле, мы не ведем такой уж статистики по интересу публики к тестовым стартам. Основная задача — протестировать объекты, транспорт, взаимодействие, медиа-зоны, технологическую составляющую, получить какую-то обратную связь от спортсменов… К тому же большинство соревнований проходит без болельщиков, исключение последнего месяца — это тестовые соревнования по маунтинбайку на Идзу, которые были организованы при поддержке местной префектуры. Речь тогда шла о двух тысячах болельщиков.

На Играх в Токио будет 33 вида спорта и 22 вида спорта на Паралимпиаде. Мы ожидаем, что все они будут пользоваться большим интересом у зрителей. Надеемся, что все они будут зрелищными и соберут полные трибуны. Будем работать над тем, чтобы так оно и было.

— Вы были удивлены таким количеством болельщиков на тестовых соревнованиях по маунтинбайку? Многие удивились — спортсмены и журналисты в том числе.

— Мониторинг ситуации по интересу к этим стартам, конечно, проводился. Тем более что префектура Сидзуока и оргкомитет хотели протестировать историю с транспортом. Ходили шаттлы от двух ближайших к объекту станций. Люди, которые выиграли билеты в лотерею, могли воспользоваться этими шаттлами, чтобы добраться непосредственно до объекта.

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— Учитывая интерес к маунтинбайку и, особенно, к треку, будут ли приняты какие-то экстренные меры по увеличению количества транспорта к этому объекту? Прямой поезд из центра Токио не так часто ходит, и могут возникнуть сложности.

— Тут можно привести пример из недавнего прошлого. Во время Кубка мира по регби зрители ехали на матч Франция — Аргентина на Tokyo Stadium, и многим тоже нужно было делать пересадку. В итоге все было сделано для того, чтобы люди поняли, когда эта пересадка и куда идти. Были волонтеры внутри станций, были сообщения на разных языках — французском, испанском, английском — в поезде и на каждой остановке. Во время Олимпиады такая система тоже будет работать.

— Недавно возник вопрос и по возможному переносу стартов из Токио в Саппоро из-за жары. Как в этом случае планируете решать вопрос с транспортом?

— Вопрос по Саппоро будет обсуждаться в конце этого месяца, когда состоится заседание координационной комиссии. Встречи будут проходить в течение трех дней, после этого сможем озвучить всю информацию.

— На сегодняшний день какой вид спорта удерживает первенство по проданным билетам?

— Всего мы продали около 3,5 миллиона билетов. Разумеется, церемонии пользуются огромным спросом. Понятно, что такие виды спорта, как футбол, имеют хорошую статистику, просто потому что много арен с большой вместимостью. Но я могу сказать, что на тестовых соревнованиях по современному пятиборью у нас было довольно большое количество зрителей, хотя это не тот вид спорта, который пользуется большой популярностью в Японии. Просто интерес перед Играми ко всем соревнованиям уже растет.

Надеемся, что высокий интерес у зрителей будет и к новым видам спорта — к серфингу, скейтбордингу, скалолазанию, карате, вернувшемуся в программу Игр бейсболу/софтболу. Это касается и новых дисциплин в видах спорта — ВМХ-фристайла, баскетбола 3 на 3, смешанных видов программы в легкой атлетике, плавании, дзюдо…

— По поводу плавания и водных видов: Водный центр еще не сдан. Все идет по плану?

— Мы ожидаем, что эта арена будет сдана в конце февраля, как и планировалось. Действительно важный момент в том, что соревнования в трех водных вида спорта — в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду — на этот раз пройдут на одном объекте.

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— После соревнований по плаванию на открытой воде, в частности, возник тот самый вопрос о погоде, о жаре. Можете рассказать, как оргкомитет собирается защищать участников и зрителей соревнований от жары в условиях такой влажности?

— Это важная задача, по решению которой мы работаем совместно с международными федерациями, которые делятся всей информацией по специфике каждого вида, потому что у всех она своя, и здесь важны детали. Все рекомендации для зрителей, участников уже есть. Они опубликованы, и мы будем информировать всех об условиях в течение Игр, постоянно будем об этих рекомендациях напоминать.

— Тайфун «Хагибис» напомнил о том, что возможно и с этой проблемой придется столкнуться на Олимпиаде в Токио.

— У нас есть специальная команда в оргкомитете Токио-2020, которая отслеживает ситуацию с погодными условиями и сообщает о них тем, кто работает на соревнованиях — сейчас это тестовые старты. Информация также доводится до участников, до международных федераций, чтобы была возможность внести коррективы в программу как можно быстрее. Например, на той же открытой воде, мы перенесли старт на более раннее время после обсуждения этой темы с Международной федерацией плавания. Так что делается все, чтобы быть в полной готовности к любой ситуации.

— В Пхенчхане спортсмены получали среди ночи сообщения об угрозе шторма на корейском языке. Многих это пугало, они просто не могли понять, что происходит. Как вы планируете информировать спортсменов, например, в олимпийской деревне?

— Даже во время «Хагибиса» было достаточно информации на английском везде — и на специальных сайтах, и в приложениях. Это впечатлило. Разумеется, во время Игр вся информация будет оперативно доводиться до представителей национальных олимпийских комитетов, к тому же будет официальное приложение Игр-2020, в котором также будет информация и уведомления на английском языке.

— Церемонии открытия и закрытия, их темы и все детали держатся в тайне до последнего момента. Можете хотя бы намекнуть, чего нам стоит ждать?

— Вот этого не знаем и мы. Все держится в секрете теми людьми, которые непосредственно этим занимаются. Руководит подготовкой к церемонии Мансай Номура, известный в Японии актер комического театра кёгэн. Лично я понятия не имею о планах по церемониям, это та информация, которая держится в тайне. Уверен, что те, кто занимается открытием и закрытием, знают, как удивить людей. Конечно же, мы ждем большого шоу.

— Все российские спортсмены надеются поехать в Токио на Олимпиаду, но, например, перед Рио многие были допущены буквально за 12 часов до старта и заселялись в деревню экстренно. Сейчас ситуация может повториться. Вы готовы к такому развитию событий?