Логотип Олимпиады-2024 представили в Париже
Оргкомитет летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году представил официальный логотип соревнований.
Оргкомитет летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году представил официальный логотип соревнований.
Как сообщает AFP, эмблема выполнена в
Также на нем изображены черты лица символа Французской Республики — Марианны. По словам организаторов, медаль символизирует спорт, огонь — олимпийское движение, а Марианна — Францию.
При этом отмечается, что впервые в истории эмблема станет общей для Олимпийских игр и Паралимпийских игр. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.
Официальный билетный агент Олимпийского комитета РФ (ОКР) в сентябре выразил обеспокоенность ситуацией с билетами для российских болельщиков на ОИ-2020 в Токио. Организаторы не подтвердили порядка 18 тыс. билетов для россиян.