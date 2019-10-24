Палата представителей США приняла «Закон Родченкова» о борьбе с допингом

Источник: Спорт РИА Новости

Документ имеет название «Закон Родченкова о борьбе с допингом» в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который бежал в США и выступил с обвинениями в адрес российских властей в организации системы допинга. Сама Россия в тексте упомянута лишь в связи со случаями применения допинга, установленными во время Олимпиады в Сочи. Там же указывается, что Родченков и иные информаторы должны получать защиту от властей как ценные свидетели.

В документе устанавливается запрет для лица или группы лиц на попытку использовать «коммерческую схему» с целью влияния на проведение крупных международных спортивных соревнований при помощи запрещенных веществ или методов. Это правило не распространяется на спортсменов-участников соревнований, для которых в мировом спорте уже действует ответственность за применение допинга.



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За подобные нарушение американские законодатели предусматривают максимальную ответственность в виде 10 лет лишения свободы и до 250 тысяч долларов штрафа (до 1 миллиона долларов, если нарушитель не индивидуальное лицо). Срок давности по таким преступлениям устанавливается в 10 лет.

В документе отмечается, что он имеет экстерриториальный характер, то есть может применяться не только на территории США.

После принятия закона палатой представителей он передается в сенат, где уже подготовлен аналогичный документ. После принятия единого закона он передается на подпись президенту США.

Родченкову в России заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам части 3 статьи 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта), по каждому из которых ему грозит до восьми лет заключения. Дело было возбуждено ФСКН и приостановлено в 2015 году, однако затем по решению прокуратуры вновь возобновлено.

Родченков в 2016 году рассказал New York Times, что минимум 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи якобы были частью «допинговой программы» РФ, направленной на доминирование на домашних Играх-2014. Власти РФ неоднократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга в спорте.