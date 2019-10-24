Власти США объяснили задержание бывшего вице-президента ОКР Ахмеда Билалова
ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Бывшего
ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Бывшего
Там подтвердили, что Билалова накануне арестовали в его доме во Флориде.
«Второго мая 2016 года он въехал в США как неиммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания», — сказал представитель
По его словам, сейчас Билалов находится под стражей в ожидании процедуры высылки.
Ахмед Билалов был председателем совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» и
Позже против Билалова и его брата Магомеда возбудили уголовное дело. По данным следствия, они причастны к хищениям, в результате которых выделенные на строительство туристического кластера пять миллиардов рублей были размещены в Национальном банке развития бизнеса, впоследствии обанкротившемся.
Вскоре после этого братья уехали за границу. В России их объявили в розыск.