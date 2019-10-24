Власти США объяснили задержание бывшего вице-президента ОКР Ахмеда Билалова

Источник: Спорт РИА Новости

Там подтвердили, что Билалова накануне арестовали в его доме во Флориде.

Читайте также Чем известен Ахмед Билалов

«Второго мая 2016 года он въехал в США как неиммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания», — сказал представитель пресс-службы ведомства.

По его словам, сейчас Билалов находится под стражей в ожидании процедуры высылки.

Дело против Билалова

Ахмед Билалов был председателем совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президентом ОКР, но лишился этих постов в 2013 году, после того как президент Владимир Путин раскритиковал его за срыв сроков строительства комплекса трамплинов «Русские горки» в Сочи. В итоге завершить строительство поручили Сбербанку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7-A5jWBAN7c" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Позже против Билалова и его брата Магомеда возбудили уголовное дело. По данным следствия, они причастны к хищениям, в результате которых выделенные на строительство туристического кластера пять миллиардов рублей были размещены в Национальном банке развития бизнеса, впоследствии обанкротившемся.