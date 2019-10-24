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23 октября, источник: Спорт РИА Новости

Власти США объяснили задержание бывшего вице-президента ОКР Ахмеда Билалова

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе. Об этом РИА Новости сообщили в американской иммиграционной и таможенной службе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Там подтвердили, что Билалова накануне арестовали в его доме во Флориде.

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«Второго мая 2016 года он въехал в США как неиммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания», — сказал представитель пресс-службы ведомства.

По его словам, сейчас Билалов находится под стражей в ожидании процедуры высылки.

Дело против Билалова

Ахмед Билалов был председателем совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президентом ОКР, но лишился этих постов в 2013 году, после того как президент Владимир Путин раскритиковал его за срыв сроков строительства комплекса трамплинов «Русские горки» в Сочи. В итоге завершить строительство поручили Сбербанку.

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Позже против Билалова и его брата Магомеда возбудили уголовное дело. По данным следствия, они причастны к хищениям, в результате которых выделенные на строительство туристического кластера пять миллиардов рублей были размещены в Национальном банке развития бизнеса, впоследствии обанкротившемся.

Вскоре после этого братья уехали за границу. В России их объявили в розыск.

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