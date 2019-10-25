Россияне завоевали 14 наград в шестой медальный день на Всемирных военных играх

Источник: РИА "Новости"

Россияне завоевали четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. Золотые медали завоевали российские саблисты Камиль Ибрагимов, Александр Трушаков, Константин Лоханов, Тимур Сафин и рапиристки Ольга Никитина, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова, а также Юлия Зыкова (стрельба из винтовки из трех положений с 50 м) и борец Муса Евлоев (весовая категория до 97 кг).

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Серебряными призерами стали Кристина Ильиных и Юлия Тимошинина (синхронные прыжки в воду с трехметрового трамплина), женская сборная по военному пятиборью (Евгения Аксенова, Ирина Свечникова, Анастасия Конопко, Людмила Егорова), Гульназ Губайдуллина (современное пятиборье) и женская сборная России по современному пятиборью (Екатерина Хураськина, Гульназ Губайдуллина, Ксения Фральцова, Аделина Ибатуллина).

Бронзовые медали соревнований записали в актив Инна Степанова (стрельба из лука), Георгий Горохов (прыжки с шестом), Вера Рудакова (бег на 400 м с барьерами), тхэквондисты Анастасия Артамонова (до 46 кг), Ольга Музычка (свыше 73 кг) и борец Евгений Салеев (до 87 кг).