Фоторепортажи
14«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Сити» порезвились. Обзор вторничных матчей ЛЧ
10«Зенит» потерпел первое поражение в группе Лиги чемпионов
14:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский огонь Игр-2020 прибудет из Греции в Японию 20 марта

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Организационный комитет Олимпийских игр-2020 в Токио в специальном пресс-релизе обнародовал детали прибытия олимпийского огня на территорию Японии.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

По традиции огонь будет зажжен в Олимпии. Это произойдет 12 марта, и после недели путешествия по Греции 19 марта на стадионе «Панатинаикос» в Афинах состоится церемония передачи огня. Специальным самолетом олимпийский огонь 20 марта прибудет в префектуру Мияги.

С 20 по 25 марта огонь в рамках специальной церемонии побывает в префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима, а с 26 марта начнется эстафета олимпийского огня, которая продлится 121 день.

 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
Канадский хоккеист рассказал об 'адской' жизни в России
Гончаренко и отставка. Справедливы ли такие разговоры?
Объявлен состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла
Вратарь «Краснодара» вошел в сборную третьего тура Лиги Европы
Овечкин выстрелил дублем и отобрал рекорд у великого американца
Работала с Тутберидзе, дружила с Медведевой. История Саханович
Медведева: Устала, что я то против Загитовой, то против Трусовой
Гимнастка из Стерлитамака покорила мир своей красотой (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь