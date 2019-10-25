Олимпийский огонь Игр-2020 прибудет из Греции в Японию 20 марта
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Организационный комитет Олимпийских игр-2020 в Токио в специальном
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Организационный комитет Олимпийских игр-2020 в Токио в специальном
По традиции огонь будет зажжен в Олимпии. Это произойдет 12 марта, и после недели путешествия по Греции 19 марта на стадионе «Панатинаикос» в Афинах состоится церемония передачи огня. Специальным самолетом олимпийский огонь 20 марта прибудет в префектуру Мияги.
С 20 по 25 марта огонь в рамках специальной церемонии побывает в префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима, а с 26 марта начнется эстафета олимпийского огня, которая продлится 121 день.