Олимпийский огонь Игр-2020 прибудет из Греции в Японию 20 марта

По традиции огонь будет зажжен в Олимпии. Это произойдет 12 марта, и после недели путешествия по Греции 19 марта на стадионе «Панатинаикос» в Афинах состоится церемония передачи огня. Специальным самолетом олимпийский огонь 20 марта прибудет в префектуру Мияги.