Беларусь заняла 13-е место в общекомандном зачете Всемирных военных игр в Ухане

Сборную Вооруженных Сил Беларуси на играх представляли более 90 армейцев, которые выступили в 12 видах спорта: борьбе, дзюдо, парашютном спорте, военном пятиборье, триатлоне, легкой атлетике, прыжках в воду, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, боксе, современном пятиборье и фехтовании.

На VII Всемирных военных играх в Китае, которые проходили с 18 по 27 октября, в 27 видах спорта соревновались более 9,3 тыс. спортсменов-военнослужащих из 109 стран. На первом месте в общекомандном зачете Китай, второе место у России, замыкает тройку Бразилия.