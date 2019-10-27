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15:22 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь заняла 13-е место в общекомандном зачете Всемирных военных игр в Ухане

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Вооруженных Сил Беларуси заняла 13-ю позицию в общекомандном зачете VII Всемирных военных играх в Ухане, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Беларуси.

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Армейцы Беларуси завоевали 14 медалей — 4 золотых, 2 серебряных и 8 бронзовых.

Сборную Вооруженных Сил Беларуси на играх представляли более 90 армейцев, которые выступили в 12 видах спорта: борьбе, дзюдо, парашютном спорте, военном пятиборье, триатлоне, легкой атлетике, прыжках в воду, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, боксе, современном пятиборье и фехтовании.

На VII Всемирных военных играх в Китае, которые проходили с 18 по 27 октября, в 27 видах спорта соревновались более 9,3 тыс. спортсменов-военнослужащих из 109 стран. На первом месте в общекомандном зачете Китай, второе место у России, замыкает тройку Бразилия.

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