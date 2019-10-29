Исполком WADA рассмотрит вопрос России без рекомендаций комитета по соответствию

Источник: РИА "Новости"

Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор 18 октября сообщил ТАСС, что принятие решения о целесообразности применения санкций в отношении РУСАДА после обнаружения исправлений в базе данных московской антидопинговой лаборатории может произойти на внеочередном исполкоме WADA, заседание которого пройдет уже после 7 ноября, при новом президенте организации. Первоначально планировалось, что окончательная точка в вопросе РУСАДА будет поставлена 4 ноября на исполкоме WADA в Катовице, однако эксперты Всемирного антидопингового агентства к этому времени могут не успеть изучить ответы российской стороны, отправленные 8 октября.

«Российский вопрос уже включен в повестку заседания исполкома WADA, которое пройдет 4 ноября в Катовице, — сказала Пахноцкая. — Его рассмотрят даже в том случае, если комитет по соответствию не успеет подготовить свои рекомендации по изменению статуса РУСАДА. Однако никаких решений о статусе РУСАДА в отсутствие рекомендаций принято не будет. Могу также добавить, что в повестке заседания совета учредителей WADA, которое состоится 7 ноября, вопрос России также значится».