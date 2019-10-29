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28 октября, источник: ТАСС

Исполком WADA рассмотрит вопрос России без рекомендаций комитета по соответствию

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA), который пройдет в польском Катовице 4 ноября, рассмотрит вопрос России даже в том случае, если не получит соответствующих рекомендаций от комитета по соответствию организации. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

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Источник: РИА "Новости"

Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор 18 октября сообщил ТАСС, что принятие решения о целесообразности применения санкций в отношении РУСАДА после обнаружения исправлений в базе данных московской антидопинговой лаборатории может произойти на внеочередном исполкоме WADA, заседание которого пройдет уже после 7 ноября, при новом президенте организации. Первоначально планировалось, что окончательная точка в вопросе РУСАДА будет поставлена 4 ноября на исполкоме WADA в Катовице, однако эксперты Всемирного антидопингового агентства к этому времени могут не успеть изучить ответы российской стороны, отправленные 8 октября.

«Российский вопрос уже включен в повестку заседания исполкома WADA, которое пройдет 4 ноября в Катовице, — сказала Пахноцкая. — Его рассмотрят даже в том случае, если комитет по соответствию не успеет подготовить свои рекомендации по изменению статуса РУСАДА. Однако никаких решений о статусе РУСАДА в отсутствие рекомендаций принято не будет. Могу также добавить, что в повестке заседания совета учредителей WADA, которое состоится 7 ноября, вопрос России также значится».

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. Российской стороне было дано три недели, чтобы объяснить причины их появления.

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