Главы МПК и ПКР обсудили выполнение поствосстановительных критериев
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс, президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин и первый
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс, президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин и первый
Встреча прошла в рамках генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Бонне (Германия).
Сборная России не принимала участия в летних Паралимпийских играх 2016 года в
«На встрече обсуждались подготовка к этапу Кубка мира по горнолыжному спорту среди лиц с поражением
В ходе встречи руководители ПКР поздравили Парсонса с 30-летием МПК и его двухлетним периодом руководства организацией.
Ранее в ходе генассамблеи Парсонс представил отчет о работе на посту главы МПК. В ходе доклада он остановился на восстановлении членства ПКР, отметив, что российский комитет находится в постоянном контакте и тесном, конструктивном сотрудничестве с МПК по всем вопросам.