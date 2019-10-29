Екатеринбург планирует принять четыре крупных спортивных мероприятия перед Универсиадой

«Это чемпионат мира по волейболу (несколько матчей турнира 2022 года пройдут в Екатеринбурге — прим. ТАСС). Мы подали заявки и на другие чемпионаты. Есть целый план на 2021−2022 года — четыре крупных спортивных мероприятия, которые планирует принять город», — сказал он.

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Высокинский добавил, что город имеет все необходимые площадки для проведения соревнований. «Эти чемпионаты нужны, чтобы протестировать инфраструктуру. Например, выставочный центр “Екатеринбург-Экспо” мы переделываем под спортивное мероприятие, мы обкатываем гостиницы, логистику и многое другое. С начала 2023 года вся деревня Универсиады у нас будет работать в тестовом режиме, мы туда поселим волонтеров», — отметил глава города.