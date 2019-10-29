РУСАДА не участвовало в подготовке дополнительных ответов о данных московской лаборатории

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не принимало участия в подготовке дополнительных ответов на ряд вопросов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

WADA 28 октября на своем сайте разместило релиз, в котором говорится о получении от России дополнительных ответов на ряд вопросов о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

«После прочтения релиза WADA о получении дополнительных ответов от России на тему возможных манипуляций с базой данных лаборатории может сложиться впечатление, что в подготовке этого документа вместе с Министерством спорта РФ участвовало и РУСАДА. Могу ответственно заявить, что наше агентство не имеет к этому никакого отношения. Генеральный директор Юрий Ганус, в свою очередь, уже написал письмо в WADA, в котором еще раз напомнил, что РУСАДА не принимало участие в передаче данных московской лаборатории, проходившей в начале января, и не причастно к возможным манипуляциям», — сказала Пахноцкая.



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23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. Российской стороне дали три недели, чтобы объяснить причины их появления. Ответы были предоставлены 8 октября. Российские эксперты и WADA должны были обсудить этот вопрос на совместной встрече, которая изначально планировалась на 23 октября, но в итоге была перенесена на неопределенный срок.