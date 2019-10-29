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12:00 (мск), источник: ТАСС

Строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге потребует 40 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Строительство объектов Универсиады 2023 года в Екатеринбурге потребует вложения 40 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального Законодательного собрания во вторник.

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Источник: РИА "Новости"

«В проекте областного бюджета на 2020−2022 годы предусмотрены расходы на финансирование строительства объектов Универсиады в Екатеринбурге общей суммой около 40 млрд рублей, в том числе 10 млрд в 2020 году. Сейчас мы должны изыскать эти средства, которые впоследствии будут компенсированы правительством Российской Федерации», — сказал губернатор.

По его словам, проведение Универсиады в 2023 году придаст Екатеринбургу импульс развития предпринимательства, социальной отрасли, транспорта и сферы гостеприимства. «Сейчас мы прорабатываем с правительством РФ все аспекты, связанные с финансированием мероприятий Универсиады, строительства спортивных и инфраструктурных объектов, создание деревни Универсиады, наследием которой станет самый современный кампус для наших студентов. Основная доля расходов приходится на предстоящий трехлетний период, масштабы предстоящий работы по проведению Универсиады требуют от нас максимальной консолидации усилий», — добавил Куйвашев.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады в 2023 году было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году. Также Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

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