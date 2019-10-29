РУСАДА зафиксировало попытки сканирования сетевой инфраструктуры агентства

«Мы постоянно видим попытки сканирования нашей сетевой инфраструктуры на наличие уязвимостей из различных регионов мира. Все эти попытки мы способны эффективно отслеживать и контролировать. Никаких сколь-либо значимых инцидентов информационной безопасности за последнее время нами зафиксировано не было», — сказала Пахноцкая.