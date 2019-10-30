«Вопрос о российском флаге» откладывается. Он снова будет рассматриваться в спешке

Источник: Reuters

Всемирное антидопинговое агентство объявило, что будет решать вопрос о возможной фальсификации базы данных Московской лаборатории как минимум до конца ноября. Это значит, что на ближайших мероприятиях ВАДА, которые пройдут 3—7 ноября в польском Катовице, никаких решений о дисквалификации РУСАДА принято не будет. С учетом предстоящей смены власти во Всемирном агентстве, самый главный вопрос — о санкциях против нашей страны откладывается до следующего года.

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Напомню, что на передачу экспертам ВАДА злополучной базы в прошлом году нам дали четыре месяца. Полученную информацию потом изучали в два раза дольше, и только к концу августа объявили о неких «несоответствиях». После этого на объяснения нам отвели три недели. Но российская документация оказалась настолько обширной, что ее изучение затянется до конца ноября. С одной стороны хорошо, что ВАДА не спешит рубить с плеча, с другой — есть опасения, что перед Олимпиадой в Токио все карающие органы вновь окажутся в жутком цейтноте.

Если кто-то забыл — вопросы о допуске некоторых россиян на Олимпиады в Рио и Пхенчхане решались в последний момент, уже непосредственно на Играх. В 2016 году были случаи, когда наши атлеты получали допуск, но физически не успевали выйти на старт. Навряд ли все это надо квалифицировать как какое-то изощренное издевательство, но очевидно, что антидопинговая бюрократическая машина проворачивается крайне медленно. И надо быть морально готовыми к тому, что вопрос о допуске России в Токио-2020 станут откладывать до последнего. И времени на апелляцию уже не останется.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/953dca46-e6b6-4bef-ac0b-b84fe5c0247a" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1275414" target="_blank">Норвежский прыгун голыми руками открыл сосуды для допинг-тестов</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Неизбежные санкции

Есть ли у нас шанс вообще избежать нового наказания? В положительный исход разбирательства с базой верится с трудом. Руководство РУСАДА уже озвучило свое частное мнение о том, что база Московской лаборатории подверглась редактированию ради спасения некоторых высокопоставленных спортсменов. Но, как бы то ни было, доказать что-либо в нынешней ситуации практически невозможно. И наша спортивное сообщество уже практически смирилось с неизбежностью санкций. Особенно после того, как выяснилось, что новый Антидопинговый кодекс позволяет ВАДА карать страны без санкции МОК.



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Кажется, что вопрос сейчас только в сроках рассмотрения «вопроса о российском флаге» бюрократами ВАДА — обвинительный приговор уже готов. Новый глава международного агентства поляк Витольд Банька много раз говорил, что хотел бы заниматься не только разборками с Россией, но и другими делами. Но ситуация складывается так, что именно проблема дисквалификации РУСАДА и последующих санкций будет требовать безотлагательного решения в начале 2020 года.

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Сколько еще терпеть?

Выгодны ли для России нынешние проволочки? Тут есть две точки зрения. С одной стороны, чем ближе к Олимпиаде-2020, тем сложнее вычеркнуть нашу страну из списка участников — и с технической, и с моральной точек зрения. С другой стороны — цейтнот будет мешать добиться правды в судах и достичь с МОК и международными федерациями договоренностей, которые в нынешней ситуации устроили бы всех и помогли бы выйти из ситуации с наименьшими репутационными потерями.

Перед Пхенчханом была придумана формула об «олимпийских атлетах из России». Будет ли сейчас время на что-то подобное, а также на то, чтобы нам самим выработать отношение к новым санкциям — большой вопрос. Два года назад идея выступления без флага и гимна была воспринята у нас не самым однозначным образом. И в ситуации, когда конца всему этому кошмару не видно, убеждать спортсменов и болельщиков «потерпеть еще немного» будет тяжело.