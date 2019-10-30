«Вопрос о российском флаге» откладывается. Он снова будет рассматриваться в спешке
В каком качестве наши спортсмены поедут на Олимпиаду в Токио решится только после Нового года.
В каком качестве наши спортсмены поедут на Олимпиаду в Токио решится только после Нового года.
Всемирное антидопинговое агентство объявило, что будет решать вопрос о возможной фальсификации базы данных Московской лаборатории как минимум до конца ноября. Это значит, что на ближайших мероприятиях ВАДА, которые пройдут
Напомню, что на передачу экспертам ВАДА злополучной базы в прошлом году нам дали четыре месяца. Полученную информацию потом изучали в два раза дольше, и только к концу августа объявили о неких «несоответствиях». После этого на объяснения нам отвели три недели. Но российская документация оказалась настолько обширной, что ее изучение затянется до конца ноября. С одной стороны хорошо, что ВАДА не спешит рубить с плеча, с другой — есть опасения, что перед Олимпиадой в Токио все карающие органы вновь окажутся в жутком цейтноте.
Если
Есть ли у нас шанс вообще избежать нового наказания? В положительный исход разбирательства с базой верится с трудом. Руководство РУСАДА уже озвучило свое частное мнение о том, что база Московской лаборатории подверглась редактированию ради спасения некоторых высокопоставленных спортсменов. Но, как бы то ни было, доказать
Кажется, что вопрос сейчас только в сроках рассмотрения «вопроса о российском флаге» бюрократами ВАДА — обвинительный приговор уже готов. Новый глава международного агентства поляк Витольд Банька много раз говорил, что хотел бы заниматься не только разборками с Россией, но и другими делами. Но ситуация складывается так, что именно проблема дисквалификации РУСАДА и последующих санкций будет требовать безотлагательного решения в начале 2020 года.
Выгодны ли для России нынешние проволочки? Тут есть две точки зрения. С одной стороны, чем ближе к Олимпиаде-2020, тем сложнее вычеркнуть нашу страну из списка участников — и с технической, и с моральной точек зрения. С другой стороны — цейтнот будет мешать добиться правды в судах и достичь с МОК и международными федерациями договоренностей, которые в нынешней ситуации устроили бы всех и помогли бы выйти из ситуации с наименьшими репутационными потерями.
Перед Пхенчханом была придумана формула об «олимпийских атлетах из России». Будет ли сейчас время на
Олег Шамонаев