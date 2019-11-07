ВАДА предъявило обвинения 47 россиянам. Их лишат медалей?

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В польском городе Катовице стартовала Всемирная конференция по допингу в спорте, а накануне состоялся исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Тема будущего РУСАДА и Московской лаборатории официально не значилась даже в повестке дня. Свой вердикт по этому вопросу ВАДА обещает сообщить до конца этого месяца. Тем не менее, уже сейчас Россия оказалась в центре обсуждения.

Ответ по РУСАДА будет до конца ноября

Напомним, ВАДА продолжает изучать ответ российской стороны на подозрения в манипуляциях. Аргументы экспертов в пользу того, что переданные Москвой в ВАДА данные были аутентичны, занимают огромное количество страниц и гигабайтов. ВАДА уже дважды откладывало дату окончательного вердикта — например, изначально его планировалось объявить как раз в Катовице.

Теперь называется новый срок — до конца ноября. Дальше тянуть уже некуда сразу по нескольким причинам. Во-первых, если РУСАДА все-таки лишат соответствия, это довольно долгая и сложная процедура. В случае дальнейших задержек есть шанс не успеть поставить точку в этом вопросе даже до летних Олимпийских игр в Токио. А это уже полный коллапс: повторения истории с Рио, когда суды с участием россиян не утихали даже во время Игр, не хочет никто.

Во-вторых, с 1 января вступает в должность новый президент ВАДА — представитель Польши Витольд Банька. Четкую позицию по отношению к российскому вопросу он пока публично не озвучивал. Есть подозрение, что Банька не горит желанием, чтобы его первое решение в новой должности было судьбоносным для России. Куда логичней оставить эту «почетную миссию» нынешнему президенту, 78-летнему Крейгу Риди. Ведь скандал с Россией разгорелся при Риди, и все предыдущие решения принимались тоже при нем.

А если так, ВАДА нужно успеть до Нового года. С учетом рождественских праздников, конец ноября — начало декабря — самый реальный срок.

Кто попал в число 47 подозреваемых?

В Катовице выступал глава комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тэйлор. Он рассказал, что ВАДА продолжает изучать базу Московской лаборатории, даже несмотря на то, что в ее подлинности есть сомнения. Недавно ВАДА передало в международные федерации 47 пакетов документов, на основании которых должны быть открыты дела против российских спортсменов.



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— А вы уверены в том, что информация в этих пакетах подлинная? — задали Тэйлору логичный вопрос.

— Да, эти дела основаны на данных, в подлинности которых нет никаких сомнений.

Виды спорта и тем более конкретные фамилии Тэйлор не назвал. Однако очевидно, что уже до конца года нам стоит ожидать новой порции обвинений против российских спортсменов. Кто может быть замешан в этих делах? Учитывая, что речь идет о периоде с 2012 по 2015 годы, скорее всего, это либо ветераны, либо уже не действующие спортсмены. Но фамилии могут быть громкими.

Есть ли шанс, что международные федерации откажутся возбуждать дела, основываясь на сомнительной информации из Москвы? Представитель ИААФ и один из бывших руководителей ВАДА Дэвид Хоуман недавно в Дохе, например, сказал, что не считает правильным открывать дела по базе данных, пока ее подлинность стопроцентно не доказана. Тем не менее, если в числе 47 фамилий есть легкоатлеты, ИААФ наверняка даст делу ход.

ВАДА уже не раз заявляло, что в случае нежелания той или иной международной федерации открывать дела обратится в суд. Вряд ли кто-то будет так рисковать. Лучше в случае апелляции россиян проиграть в Спортивном арбитражном суде, чем конфликтовать с ВАДА — ныне одной из самых влиятельных организаций в мире.

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