ВАДА предъявило обвинения 47 россиянам. Их лишат медалей?
Почти полсотни новых допинговых дел, основанных на данных из Московской лаборатории, переданы в международные федерации.
Почти полсотни новых допинговых дел, основанных на данных из Московской лаборатории, переданы в международные федерации.
В польском городе Катовице стартовала Всемирная конференция по допингу в спорте, а накануне состоялся исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Тема будущего РУСАДА и Московской лаборатории официально не значилась даже в повестке дня. Свой вердикт по этому вопросу ВАДА обещает сообщить до конца этого месяца. Тем не менее, уже сейчас Россия оказалась в центре обсуждения.
Напомним, ВАДА продолжает изучать ответ российской стороны на подозрения в манипуляциях. Аргументы экспертов в пользу того, что переданные Москвой в ВАДА данные были аутентичны, занимают огромное количество страниц и гигабайтов. ВАДА уже дважды откладывало дату окончательного вердикта — например, изначально его планировалось объявить как раз в Катовице.
Теперь называется новый срок — до конца ноября. Дальше тянуть уже некуда сразу по нескольким причинам.
В Катовице выступал глава комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тэйлор. Он рассказал, что ВАДА продолжает изучать базу Московской лаборатории, даже несмотря на то, что в ее подлинности есть сомнения. Недавно ВАДА передало в международные федерации 47 пакетов документов, на основании которых должны быть открыты дела против российских спортсменов.
— А вы уверены в том, что информация в этих пакетах подлинная? — задали Тэйлору логичный вопрос.
— Да, эти дела основаны на данных, в подлинности которых нет никаких сомнений.
Виды спорта и тем более конкретные фамилии Тэйлор не назвал. Однако очевидно, что уже до конца года нам стоит ожидать новой порции обвинений против российских спортсменов. Кто может быть замешан в этих делах? Учитывая, что речь идет о периоде с 2012 по 2015 годы, скорее всего, это либо ветераны, либо уже не действующие спортсмены. Но фамилии могут быть громкими.
Есть ли шанс, что международные федерации откажутся возбуждать дела, основываясь на сомнительной информации из Москвы? Представитель ИААФ и один из бывших руководителей ВАДА Дэвид Хоуман недавно в Дохе, например, сказал, что не считает правильным открывать дела по базе данных, пока ее подлинность стопроцентно не доказана. Тем не менее, если в числе 47 фамилий есть легкоатлеты, ИААФ наверняка даст делу ход.
ВАДА уже не раз заявляло, что в случае нежелания той или иной международной федерации открывать дела обратится в суд. Вряд ли
Наталья Марьянчик