Россию могут отстранить от Олимпиады, если докажут манипуляции с данными

Источник: Спорт РИА Новости

Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале 2019 года. У российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных. Письмо с ответами WADA было отправлено 8 октября. Документ был подготовлен независимыми российскими экспертами в области информационных технологий. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что эксперты российской стороны дали объяснения по каждому из 31 вопроса WADA, которые поступили в министерство спорта РФ и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по поводу базы данных московской антидопинговой лаборатории.

«Новые “отягчающие обстоятельства” у России касательно возможной манипуляции с данными лаборатории. Ожидается, что будут рекомендованы самые строгие санкции (вариант с отстранением от Олимпиады), если манипуляции подтвердятся в ближайшие дни», — написал Зеппельт в своем микроблоге в Twitter.