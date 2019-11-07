Россию могут отстранить от Олимпиады, если докажут манипуляции с данными

Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале 2019 года. У российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных. Письмо с ответами WADA было отправлено 8 октября. Документ был подготовлен независимыми российскими экспертами в области информационных технологий. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что эксперты российской стороны дали объяснения по каждому из 31 вопроса WADA, которые поступили в министерство спорта РФ и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по поводу базы данных московской антидопинговой лаборатории.
«Новые “отягчающие обстоятельства” у России касательно возможной манипуляции с данными лаборатории. Ожидается, что будут рекомендованы самые строгие санкции (вариант с отстранением от Олимпиады), если манипуляции подтвердятся в ближайшие дни», — написал Зеппельт в своем микроблоге в Twitter.
В среду глава комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тейлор заявил РИА Новости, что, возможно, его комитет не будет рекомендовать исполкому организации отстранить РУСАДА. Президент WADA Крейг Риди сказал, что считает, что РУСАДА в его нынешнем виде не вовлечена в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. Исполком WADA соберется для вынесения решения по делу РУСАДА в начале декабря.