Российскому спорту предрекли «самые серьезные санкции»

Источник: РИА "Новости"

По словам Зеппельта, в ближайшие несколько дней в отношении российской стороны могут быть применены самые серьезные санкции. Журналист утверждает, что в деле о возможной манипуляции появились новые отягчающие обстоятельства. В том случае, если подозрения подтвердятся, российских спортсменов могут, в частности, отстранить от Олимпийских игр.

6 ноября Зеппельт сообщил, что российская сторона не сумела предоставить ответы на все вопросы, касающиеся возможной манипуляции с данными лаборатории. Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) подтвердили, что ответ от России был получен, и анонсировали отчет по данной проблеме.

О том, что данные московской лаборатории расходятся с информацией WADA, стало известно в сентябре. Об этом сообщил председатель комиссии по соответствию организации Джонатан Тейлор.