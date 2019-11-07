Фоторепортажи
8Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
9Ковалев проиграл Альваресу
17:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Российскому спорту предрекли «самые серьезные санкции»

Немецкий журналист и автор циклов документальных фильмов о допинг-системах Хайо Зеппельт заявил, что российскому спорту вновь грозят самые строгие санкции из-за манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По словам Зеппельта, в ближайшие несколько дней в отношении российской стороны могут быть применены самые серьезные санкции. Журналист утверждает, что в деле о возможной манипуляции появились новые отягчающие обстоятельства. В том случае, если подозрения подтвердятся, российских спортсменов могут, в частности, отстранить от Олимпийских игр.

6 ноября Зеппельт сообщил, что российская сторона не сумела предоставить ответы на все вопросы, касающиеся возможной манипуляции с данными лаборатории. Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) подтвердили, что ответ от России был получен, и анонсировали отчет по данной проблеме.

О том, что данные московской лаборатории расходятся с информацией WADA, стало известно в сентябре. Об этом сообщил председатель комиссии по соответствию организации Джонатан Тейлор.

Передача данных столичной лаборатории была одним из условий сохранения статуса Российского антидопингового агентства, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. Сведения были предоставлены WADA в июле 2019-го.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Оголившая грудь на бейсбольном матче модель объяснилась
Два советских чемпиона могли взять золото Олимпиады. Пока один не убил другого
«Локо» еще может выйти в плей-офф ЛЧ. Для этого нужны две победы
Средний возраст сборной России по биатлону как у тренера шведов
Щербакова в битве с судьями. Главные интриги «Гран-при Китая»
Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
Черышев пропустит ближайшие матчи сборной России
Российские хоккеисты играют с Финляндией (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь