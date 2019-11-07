Совет учредителей WADA утвердил Баньку новым главой организации
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька утвержден на пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA).
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька утвержден на пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Совет учредителей WADA принял решение в четверг в ходе Всемирной антидопинговой конференции в польском Катовице. Ранее кандидатура Баньки была поддержана Советом Европы и представителями органов государственной власти, входящими в состав руководства WADA.
Официально 35-летний Банька вступит в должность с 1 января 2020 года, сменив на посту британца Крэйга Риди.
Банька — бывший легкоатлет, бронзовый призер чемпионата мира-2007 в эстафете.