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18:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Совет учредителей WADA утвердил Баньку новым главой организации

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька утвержден на пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Источник: Спорт РИА Новости

Совет учредителей WADA принял решение в четверг в ходе Всемирной антидопинговой конференции в польском Катовице. Ранее кандидатура Баньки была поддержана Советом Европы и представителями органов государственной власти, входящими в состав руководства WADA.

Официально 35-летний Банька вступит в должность с 1 января 2020 года, сменив на посту британца Крэйга Риди.

Банька — бывший легкоатлет, бронзовый призер чемпионата мира-2007 в эстафете.

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