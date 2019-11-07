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19:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Банька выступил за серьезные последствия для РФ, если манипуляции докажут

КАТОВИЦЕ (Польша), 7 ноя — РИА Новости. Новый глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька высказался за «очень серьезные» последствия для российского спорта, если будут доказаны манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Ответ очень простой. Мы ожидаем анализа экспертов Всемирного антидопингового агентства, а также рекомендаций комитета по соответствию. Тогда будет принято решение Всемирным антидопинговым агентством», — заявил Банька РИА Новости сразу после церемонии его утверждения на пост главы WADA.

«Ответ очень простой. Если будут доказаны манипуляции, если манипуляции имели место, то последствия должны быть очень серьезными, — заявил он. — Я не хочу опережать события. Подождем анализа экспертов и рекомендаций комитета по соответствию».


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Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. У российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных. Письмо с ответами было отправлено 8 октября. Документ был подготовлен независимыми российскими экспертами в области информационных технологий. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что эксперты российской стороны дали объяснения по каждому из 31 вопроса WADA, которые поступили в министерство спорта и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по поводу базы данных московской антидопинговой лаборатории.

В среду глава комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тейлор заявил РИА Новости, что, возможно, его комитет не будет рекомендовать исполкому организации отстранить РУСАДА. Действующий президент WADA Крэйг Риди считает, что РУСАДА «в его нынешнем виде» не вовлечено в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. Исполком WADA соберется для вынесения решения по делу РУСАДА в начале декабря.

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