Банька выступил за серьезные последствия для РФ, если манипуляции докажут

Источник: Спорт РИА Новости

«Ответ очень простой. Мы ожидаем анализа экспертов Всемирного антидопингового агентства, а также рекомендаций комитета по соответствию. Тогда будет принято решение Всемирным антидопинговым агентством», — заявил Банька РИА Новости сразу после церемонии его утверждения на пост главы WADA.

«Ответ очень простой. Если будут доказаны манипуляции, если манипуляции имели место, то последствия должны быть очень серьезными, — заявил он. — Я не хочу опережать события. Подождем анализа экспертов и рекомендаций комитета по соответствию».



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. У российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных. Письмо с ответами было отправлено 8 октября. Документ был подготовлен независимыми российскими экспертами в области информационных технологий. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что эксперты российской стороны дали объяснения по каждому из 31 вопроса WADA, которые поступили в министерство спорта и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по поводу базы данных московской антидопинговой лаборатории.