Допинговые расследования нарушений в российском спорте обошлись WADA в $8 млн

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Первое расследование WADA начало в 2014 году, это произошло в связи с нарушениями в российской легкой атлетике. После этого организация с помощью комиссии Ричарда Макларена расследовала показания бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Сейчас WADA изучает, были ли внесены изменения в базу данных московской лаборатории.

«У меня нет точных данных, но расследования обходятся очень дорого. И они продолжаются, так что, думаю, мы приблизились к сумме восемь миллионов долларов, если считать с первого расследования», — сказал Ниггли.