Ответ России на вопросы WADA разместился на 85 страницах

Российская сторона в октябре ответила WADA на 31 вопрос о причинах появления изменений, выявленных в результате проверки базы данных московской лаборатории, которая содержит результаты допинг-тестирования российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Если WADA сочтет объяснения неубедительными, комитет по соответствию рекомендует исполкому WADA применить санкции к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), что поставит под угрозу выступление российских спортсменов на международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх.
«Россия ответила на каждый из 31 вопроса. Хороши они или нет, это еще надо понять, — сказал Тейлор. — Поступивший ответ содержит позицию министра спорта России и ряда экспертов. Они прислали 85 страниц кропотливого анализа».
Комитет по соответствию соберется 17 ноября. Если ему удастся сформировать рекомендацию исполкому WADA, решение по статусу РУСАДА будет принято 9 декабря.