В России продали более 3 тысяч билетов на Олимпийские игры-2020

Источник: AP 2019

Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. В России единственным авторизованным Олимпийским комитетом России продавцом билетов и дополнительных услуг на ОИ-2020 на территории страны является швейцарская компания «МАТЧ Хоспиталити».

«Онлайн продажа билетов началась 28 октября. На данный момент реализовано более 3 тысяч билетов», — сообщила представитель швейцарской компании Анна Багрова.

По ее словам особой популярность среди болельщиков на данный момент пользуются билеты на легкую атлетику, художественную гимнастику, прыжки в воду, спортивную гимнастику, синхронное плавание, борьбу, теннис, тяжелую атлетику, футбол, дзюдо, пляжный волейбол, фехтование, а также на церемонии открытия и закрытия Игр.