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8 ноября, источник: Спорт РИА Новости

В России продали более 3 тысяч билетов на Олимпийские игры-2020

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Более трех тысяч билетов на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио, реализовано на территории России, сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

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Источник: AP 2019

Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. В России единственным авторизованным Олимпийским комитетом России продавцом билетов и дополнительных услуг на ОИ-2020 на территории страны является швейцарская компания «МАТЧ Хоспиталити».

«Онлайн продажа билетов началась 28 октября. На данный момент реализовано более 3 тысяч билетов», — сообщила представитель швейцарской компании Анна Багрова.

По ее словам особой популярность среди болельщиков на данный момент пользуются билеты на легкую атлетику, художественную гимнастику, прыжки в воду, спортивную гимнастику, синхронное плавание, борьбу, теннис, тяжелую атлетику, футбол, дзюдо, пляжный волейбол, фехтование, а также на церемонии открытия и закрытия Игр.

Отдельно Багрова рассказала о билетах на церемонии открытия и закрытия. «Такие билеты традиционно являются самыми дорогими. Билет на церемонию открытия стоит 208 896 рублей в категории А, а в самой бюджетной категории Е — 10 118 рублей. Что касается церемонии закрытия, порядок цен такой: от 10 118 до 154 496 рублей», — отметила она.

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